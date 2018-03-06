Ещё
Звезда английского футбола оскорбил главу МИД Британии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда английского футбола оскорбил главу МИД Британии за слова о бойкоте ЧМ 

Деловая газета «Взгляд» 6 марта 2018
Фото: Reuters
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, эксперт Гари Нэвилл в соцсетях назвал главу британского МИД Бориса Джонсона «дураком» после его заявления о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России.
«Он — бесполезный дурак! Зачем втягивать в это футбол?», — написал Нэвилл в своем Twitter.
Напомним, Джонсон заявил, что Лондон «сильно ответит» Москве, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также допустил бойкот ЧМ-2018, который летом пройдет в России, за что был раскритикован на родине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Джонсона «дикостью».
Впрочем, позже британский МИД пояснил слова Джонсона о бойкоте ЧМ-2018 — оказывается, речь шла об отказе направлять политическую делегацию, отменять участие в турнире самих футболистов никто не собирался.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Германия выступила против бойкота чемпионата мира в России Футболист финской сборной решил выступать за Россию «Локомотив» в домашнем матче Лиги Европы пропустил пять мячей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение