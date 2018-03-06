Звезда английского футбола оскорбил главу МИД Британии за слова о бойкоте ЧМ

Напомним, Джонсон заявил, что Лондон «сильно ответит» Москве, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . Он также допустил бойкот ЧМ-2018, который летом пройдет в России, за что был раскритикован на родине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Джонсона «дикостью».

Впрочем, позже британский МИД пояснил слова Джонсона о бойкоте ЧМ-2018 — оказывается, речь шла об отказе направлять политическую делегацию, отменять участие в турнире самих футболистов никто не собирался.