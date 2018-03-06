Причиной смерти футболиста «Фиорентины» стала брадиаритмия

Причиной смерти футболиста «Фиорентины» Астори стала брадиаритмия

Стали известны результаты вскрытия тела защитника и капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори . Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Repubblica.

Тело футболиста было обнаружено в воскресенье в одном из номеров отеля "La'di Moret" в городе Удине, где "Фиорентина" должна была сыграть в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Удинезе".

Причиной смерти 31-летнего Астори стала брадиаритмия — заболевание, при котором сердце бьется менее 60 ударов в минуту. Назначено дополнительное исследование, которое покажет развитие болезни у футболиста.

Астори выступал за "Фиорентину" с 2015 года, до этого он играл за итальянские "Рому" и "Кальяри". В текущем сезоне он провел за "Фиорентину" 27 матчей, в которых забил один гол. Также в его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.