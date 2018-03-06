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Причиной смерти футболиста «Фиорентины» стала брадиаритмия
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Причиной смерти футболиста «Фиорентины» Астори стала брадиаритмия 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Стали известны результаты вскрытия тела защитника и капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Repubblica.
Тело футболиста было обнаружено в воскресенье в одном из номеров отеля "La'di Moret" в городе Удине, где "Фиорентина" должна была сыграть в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Удинезе".
Причиной смерти 31-летнего Астори стала брадиаритмия — заболевание, при котором сердце бьется менее 60 ударов в минуту. Назначено дополнительное исследование, которое покажет развитие болезни у футболиста.
Астори выступал за "Фиорентину" с 2015 года, до этого он играл за итальянские "Рому" и "Кальяри". В текущем сезоне он провел за "Фиорентину" 27 матчей, в которых забил один гол. Также в его активе 14 матчей за сборную Италии, в которых он отметился одним забитым мячом.
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