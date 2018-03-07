Российский футболист странно пошутил про арабов

Российский футболист странно пошутил про соперников-арабов

«Месси, Ди Мария, Агуэро, Маскерано. Игроки сборной Аргентины, с которой мы сыграли последний матч на стадионе в "Лужниках". Коутиньо, Фирмино, Виллиан, Марсело. Игроки сборной Бразилии, с которыми состоится следующий матч в "Лужниках" 23 марта. Ну а ровно через 100 дней — открытие Чемпионата мира! Нас ждут Абдулфаттах Асири, Мухамад Аль-Сахлави, Салман Аль-Муашир, ну и конечно же, Усама Хавсави. А вы ждете эту игру?!», — написал Глушаков. Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков в ироничной манере анонсировал первый матч национальной команды в группе на предстоящем чемпионате мира. Запись опубликована в Instagram-аккаунте игрока.

Подписчики оценили юмор 31-летнего игрока российской команды. Часть из них в комментариях продолжила шутку полузащитника.

«Хорошо, что не Усама бен Ладен», — написал пользователь grisha533. «Денис, возьмите для меня автограф Альмушаира, пожалуйста», — прокомментировал публикацию aleshkamenschikov. «Денис, ждем конечно. Особенно Усаму. А Абдулфаттах вообще второй Кройф», — отметил zhenmal.

Матч открытия турнира между сборной России и сборной Саудовской Аравии состоится 14 июня. В группе A на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова также сыграет со сборными Уругвая и Египта.

Мундиаль пройдет в девяти городах России с 14 июня по 15 июля.