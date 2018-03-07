Ещё
Российский футболист странно пошутил про арабов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский футболист странно пошутил про соперников-арабов 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков в ироничной манере анонсировал первый матч национальной команды в группе на предстоящем чемпионате мира. Запись опубликована в Instagram-аккаунте игрока.
«Месси, Ди Мария, Агуэро, Маскерано. Игроки сборной Аргентины, с которой мы сыграли последний матч на стадионе в "Лужниках". Коутиньо, Фирмино, Виллиан, Марсело. Игроки сборной Бразилии, с которыми состоится следующий матч в "Лужниках" 23 марта. Ну а ровно через 100 дней — открытие Чемпионата мира! Нас ждут Абдулфаттах Асири, Мухамад Аль-Сахлави, Салман Аль-Муашир, ну и конечно же, Усама Хавсави. А вы ждете эту игру?!», — написал Глушаков.
Подписчики оценили юмор 31-летнего игрока российской команды. Часть из них в комментариях продолжила шутку полузащитника.
«Хорошо, что не Усама бен Ладен», — написал пользователь grisha533. «Денис, возьмите для меня автограф Альмушаира, пожалуйста», — прокомментировал публикацию aleshkamenschikov.
«Денис, ждем конечно. Особенно Усаму. А Абдулфаттах вообще второй Кройф», — отметил zhenmal.
Матч открытия турнира между сборной России и сборной Саудовской Аравии состоится 14 июня. В группе A на домашнем чемпионате мира команда Станислава Черчесова также сыграет со сборными Уругвая и Египта.
Мундиаль пройдет в девяти городах России с 14 июня по 15 июля.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение