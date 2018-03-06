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Путина сравнили с футболистами сборной Англии
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Путина сравнили с футболистами сборной Англии 

Рамблер 6 марта 2018
Зарубежные интернет-пользователи обсуждают видео, на котором президент России Владимир Путин сыграл в футбол с главой ФИФА Джанни Инфантино.
Так, читатель издания Daily Mail заявил, что российский президент даже лучше, чем сборная Англии по футболу.
Британцы призвали Путина играть за национальную сборную России и отметили, что президент РФ талантлив.
Некоторые из интернет-пользователей усомнились в правдивости ролика и предположили, что «это не 100 пасов, это 100 одиночных ударов и хорошее редактирование видео».
Ролик, где Владимир Путин и Джанни Инфантино чеканят мяч, приурочен к 100 дням до открытия Чемпионата мира по футболу в России.
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