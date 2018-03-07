Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

В 1/8 финала «Реал» обыграл «ПСЖ», а «Ливерпуль» — «Порту».

Встреча «Реала» и «ПСЖ» завершился со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. «ПСЖ» пришлось играть без своего лидера — бразильца Неймара, получившего травму лодыжки. По сумме двух матчей «Реал» обошел парижский клуб со счетом 5:2. На 51-й минуте ответного матча счет открыл Криштиану Роналду

Результат противостояния «Ливерпуля» и «Порту» определился еще после первого матча, в котором «Ливерпуль» выиграл в гостях со счетом 5:0. Ответный матч завершился со счетом 0:0.

«Реал Мадрид» и «Ливерпуль» стали первыми четвертьфиналистами ЛЧ. Вечером 7 марта состоятся ответные матчи Лиги чемпионов «Манчестер Сити»-«Базель» и «Тоттенхэм»-«Ювентус».

Финал Лиги Чемпионов состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве 26 мая 2018 года.