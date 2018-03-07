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В Екатеринбурге нетрезвых болельщиков ЧМ-2018 будут размещать в больничных палатах
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В Екатеринбурге нетрезвых болельщиков ЧМ-2018 будут размещать в больничных палатах 

e1.ru 7 марта 2018
Фото: e1.ru
Большинство городов России, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, не будут строить вытрезвители. Так муниципалитеты сэкономят деньги, передают «Известия».
Пьяных болельщиков будут отвозить в больничные палаты. Так работа будет построена в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Сочи, и Калининграде. Исключениями станут Самара, Саранск и Нижний Новгород: там уже есть оборудованные медвытрезвители, куда и будут доставлять тех, кому нужно прийти в себя.
По данным «Известий» в диспетчерской скорой помощи для туристов также будут работать англоговорящие специалисты.
В Екатеринбурге в период с 15 по 27 июня пройдут четыре матча группового этапа.
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