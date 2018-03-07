Для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят специальные палаты в больницах 

Большинство российских регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, отказались от создания отдельных вытрезвителей. Для пьяных болельщиков организуют специальные палаты в больницах. Об этом сообщает газета «Известия».
"В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у Международной федерации футбола (FIFA) нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым болельщикам оставлена на усмотрение регионов.
При этом для нарушителей общественного порядка во время матчей ЧМ-2018 на стадионах будут открыты временные изоляторы.