Ещё
Один из лучших футболистов завершил карьеру в 27 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучший футболист АПЛ сезона-2015/16 объявил о завершении карьеры в 27 лет 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: Reuters
Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира по футболу Рияд Марез объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет.
«После последней консультации со многими врачами я решил уйти из футбола. Поскольку моё время как футболиста подходит к концу, я хотел бы сказать несколько слов. Я хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которые мне оказали в этом невероятном городе, вы всегда будете в моём сердце», — написал Марез на своей странице в Facebook.
Алжирец стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/16 и был признан лучшим игроком премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).
Ранее сообщалось, что легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может изменить решение о завершении карьеры после нынешнего сезона.
RT на русском: последние новости
Футболист ЦСКА Вернблум рассказал, за что Акинфеев получает деньги Кокорин получил травму в матче с «РБ Лейпциг» и в слезах покинул поле Орлов сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение