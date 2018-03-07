Один из лучших футболистов завершил карьеру в 27 лет

Лучший футболист АПЛ сезона-2015/16 объявил о завершении карьеры в 27 лет

Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира по футболу Рияд Марез объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет.

«После последней консультации со многими врачами я решил уйти из футбола. Поскольку моё время как футболиста подходит к концу, я хотел бы сказать несколько слов. Я хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которые мне оказали в этом невероятном городе, вы всегда будете в моём сердце», — написал Марез на своей странице в Facebook.

Алжирец стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/16 и был признан лучшим игроком премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).