«Зенит не заслужил своего забитого гола»

Тренер «Зенита» Манчини: мы не заслужили своего забитого гола

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини после проигранного немецкому "Лейпцигу" выездного матча 1/8 финала Лиги Европы (1:2) выразил недовольство игрой своей команды и признался, что его подопечные не наиграли даже на единственный забитый гол.

"Мы играли хорошо лишь в первые 25 минут игры, и оттого я даже не верю, что мы стали играть настолько плохо впоследствии, — сказал Манчини, которого цитирует "Спорт-экспресс". — На мой взгляд, мы на заслуживали даже того единственного гола, который забили. Однако хорошо, что это все-таки произошло, ведь в ответном поединке нам теперь будет легче. Конечно, игра в Санкт-Петербурге будет совершенно не похожа на эту — нам будет уже не так сложно".

Напомним, что по ходу игры с "Лейпцигом" "сине-бело-голубые" проигрывали со счетом 0:2, однако за считанные минуты до финального свистка капитан "Зенита" Доменико Кришито ударом со штрафного сократил отставание до минимального и добыл преимущество забитого на выезде гола.

Ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге 15 марта.