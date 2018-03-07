Футбольные фанаты захватили студию телеканала в Греции

Фанаты греческого футбольного клуба захватили студию государственного телеканала

Фанаты греческого футбольного клуба ПАОК захватили студию государственного телеканала ERT 3.

Об этом сообщает Univision со ссылкой на AFP.

Около 40 болельщиков ПАОК на время захватили студию государственного регионального телеканала ERT 3. Они ворвались в студию во время выпуска новостей спорта и заставили ведущего в течение пяти минут читать в прямом эфире их обращение по поводу санкций в отношении их клуба. После этого фанаты спокойно удалились.

Тем самым фанаты отреагировали на решение греческой Суперлиги лишить ПАОК трёх очков и наказать двумя матчами без зрителей в чемпионате из-за неподобающего поведения болельщиков в матче против «Олимпиакоса».