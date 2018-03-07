Черчесов поделился мнением о расизме и хулиганах в России

Черчесов поделился мнением о расизме и футбольных хулиганах в России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о проблеме расизма и хулиганов в стране.

«Я бы не сказал, что у нас есть расизм в каком-то таком масштабе, что с ним надо бороться. Что касается хулиганов — я смотрю, и никаких таких проявлений нет. Бывают маленькие единичные ситуации, но это случается в любой другой стране», — цитирует Черчесова «Чемпионат» со ссылкой на Globo TV.

Тренер также отметил высокий уровень проведения Кубка конфедераций в России и предположил, что чемпионат мира также не вызовет нареканий.