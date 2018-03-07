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Черчесов поделился мнением о расизме и хулиганах в России
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Черчесов поделился мнением о расизме и футбольных хулиганах в России 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о проблеме расизма и хулиганов в стране.
«Я бы не сказал, что у нас есть расизм в каком-то таком масштабе, что с ним надо бороться. Что касается хулиганов — я смотрю, и никаких таких проявлений нет. Бывают маленькие единичные ситуации, но это случается в любой другой стране», — цитирует Черчесова «Чемпионат» со ссылкой на Globo TV.
Тренер также отметил высокий уровень проведения Кубка конфедераций в России и предположил, что чемпионат мира также не вызовет нареканий.
Ранее глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил надежду, что подготовка к чемпионату мира по футболу в России пройдёт без проблем.
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