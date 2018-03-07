Сезон 2018/1 Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу открыт!

3-4 марта состоялось открытие юбилейного XXV Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу. На площадке КСК Новая Лига сошлись отдохнувшие и набравшиеся сил команды Корпоративной Лиги, которые были разделены на 5 Серий по силам. В рамках торжественной церемонии открытия Генеральный директор ГК «Корпоративная Лига» Сергей Ширшов поздравил всех с открытием нового сезона и пожелал командам успехов и пройти сезон без травм, а также вручил памятные подарки победителям в лотерею и наградил лучших игроков по индивидуальным показателям прошлого года! Итоги I тура Суперсерии

Супер-насыщенные выходные позади, и мы можем знакомить вас с результатами стартовавшего Чемпионата Корпоративной Лиги по мини-футболу. И начнем с Суперсерии!

Банк Авангард вспомнил, что такое лидерство — команда, спустя два сезона поднялась на промежуточное 1 место! Это стало возможно благодаря 3-м победам в туре. Стоит отметить, что все матчи завершились победой с минимальным счетом: такая нынче конкуренция в Суперсерии, впрочем, это одна из самых известных черт не только Суперсерии, но и всех серий Чемпионата Корпоративной Лиги в целом!

В стартовой игре был обыгран ВТБ 1:0 — мяч на счету Серова Вячеслава , все тот же легендарный нападающий забил и в следующей игре — 1:0, и Банк Авангард победил Рособоронэкспорт . В 3-ей игре тура Мосводоканал сопротивлялся на протяжении всей игры, но сломить сопротивление мощных соперников не сумел: остановить Вячеслава Серова было невозможно, 3:2 победа Банка Авангард и все 3 мяча в составе победителей отмечены его авторством.

Вторую и третью строчку таблицы после результатов I тура занимают Росагролизинг Промсвязьбанк . Последние прошли «перезагрузку» и предстали перед всеми свежими и готовыми покорить вершины чемпионата в этом сезоне. Синхронно обыграв ММЗ Авангард и ГАРАНТ Энерго, Промсвязьбанк и Росагролизинг сыграли между собой: игра выдалась напряженная, но на редкость безголевая, ничья 0:0.

предоставлено организаторами

Мосводоканал в своем дебютном I туре в Чемпионатах Корпоративной Лиги сумел набрать 3 очка: 2:1 — обыграна команда ВТБ, у победителей отличились Артамонов Павел и Широков Алексей! Итоги I тура Серии А

Еще одна «плотная» Серия стартовала в выходные. Здесь очень тяжело определить фаворита в гонке за Чемпионство и призовые места.

Россельхозбанк. Так после I тура во главе таблицы оказались команды, игравшие в прошлом сезоне в Дивизионе 2 Серии А: Росбанк

7 очков за тур отличный старт для столь ровного состава участников в серии.

Росбанк обыграл Группу РЭЦ 1:0, ДИТ 2:0, а также сыграл в ничью с Гольцблат БЛП, Россельхозбанк же обыграл Фазотрон и РКС 1:0 и сыграл 0:0 с БИНБАНКом

РКС и ДИТ набрали по 6 очков и идут следом за дуэтом лидеров.

РКС победил БИНБАНК 2:1 (победный мяч на 20 минуте забил Шаряфетдинов Камиль), 5:0 победил Фазотрон и уступил лишь Россельхозбанку.

ДИТ же в свою очередь одержал победу над Группой РЭЦ 1:0, 3:0 над Гольцблатом БЛП, и уступил Росбанку 0:2. Итоги I тура Серии В

В еще недавнем прошлом команда Пульсар выступал в Суперсерии, но ряд травм и перестановки в команде, вынудили команду пойти на "перезагрузку". По данному пути проходят многие команды Корпоративной Лиги.

В стартовавшей в выходной Серии В особых сюрпризов мы не увидели. Команды, которые возглавили таблицу после I тура, вполне предсказывались.

Пульсар на правах самой титулованной команды Серии победил во всех своих матчах: 3:0 обыгран Рамблер, 1:0 Трансстроймеханизация и 3:0 Феникс Контакт РУС, стоит отметить, что команда ни пропустила ни разу!

Следом расположился один из старейших участников Чемпионатов КЛ — Банк Возрождение , в I туре не проигравший и набравший заветные 7 очков. Победы над КАМИ 1:0, над Элероном 2:1 и ничья с Институтом Гидропроект — вполне не плохой старт сезона.

Замыкает тройку лидеров Трансстроймеханизация, имеющая в активе 2 победы: 1:0 Феникс Контакт РУС и 2:0 Рамблер. Итоги I Серии C

Серия С также стартовала в весеннем чемпионате.

В Чемпионат Корпоративной Лиги, спустя несколько сезонов, вернулся ЛокоТех, и сразу одержал 3 победы подряд. В первой игре обыгран Легион связь 6:1, во второй — ID Finance 6:0, и в заключительной игре переигран Завод ТГИ 4:2, самым результативным стал защитник Котунов Александр — на его счету 5 мячей.

Сразу после ЛокоТеха расположился дебютант соревнований команда Ростелеком . После стартовой ничьи с РН-Аэро, новичок добился побед над ОМС 2:0 и Иокогава Электрик СНГ 5:0 — 7 очков на старте это очень неплохой показатель.

Далее еще один новый участник — ID Finance тоже показал неплохой результат: две победы, причем крупных: 5:1 обыгран Завод ТГИ и 7:0 Легион связь. Итоги I тура серии 5х5

Мы конечно же догадывались, но до последнего предположить не могли, насколько серьезным может быть конкуренция в Серии, сформированной только перед этим сезоном. Тем более интересно было наблюдать за командами, выступающими в новом формате — 5х5.

Лучше всего к этому сезону и новому формату подготовилась команда Транскапиталбанка , победившая во всех своих играх I тура.

По схожему сценарию с Суперсерией (Банк Авангард), Транскапиталбанк победил всех своих соперников с минимальным перевесом в один мяч: 2:1 обыгран Абсолют Банк , 3:2 Моспроект-3 и 3:2 Спецсвязь.

предоставлено организаторами

Дальше расположились сразу 2 дебютанта высшей Серии — МАВ и ОАК . В их активе по 6 набранных очков. Примечательно, что в личной встрече сильнее была команда ОАКа 2:1!

Также с двух побед начал победитель Серии В и А прошлого сезона Абсолют Банк, проигравший лишь безоговорочному лидеру I тура ТКБ. Победы же зафиксированы над Спецсвязью и Моспроектом-3 с одинаковым счетом 1:0.

Спасибо командам за красивую, честную игру на высшем уровне! Уверены, следующие туры будут не менее захватывающими! А болельщикам спасибо за поддержку, мы стараемся для вас!

Следующий тур пройдет 17 марта, ждем команды и болельщиков!

А пока можно проголосовать за любимую команду на сайте cliga.ru, которая получит специальный Web-Кубок в конце сезона!