ЦСКА запретил игроку переходить в другой клуб

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал, почему клуб не смог усилиться полузащитником московского ЦСКА Астемиром Гордюшенко.
«В 2008 году Дмитрий Баранник, спортивный директор «Локомотива», пригласил меня в школу на должность менеджера по селекции. После краткосрочного периода на аналогичном посту в ЦСКА вернулся в «Локо», со временем стал генеральным директором второй команды.
Кого из юных дарований разглядел? Например Гордюшенко. Мне его Кирилл Терешин, бывший директор ДФЛ, посоветовал посмотреть. Астемир тогда в «Приалите» из Реутова играл. Видно было: умненький мальчик, хороший футболист. Взяли на заметку. Когда в ЦСКА ребят 1997 года собирали, пригласили на просмотр. Подошёл. Мы его сейчас хотели на три месяца в аренду взять — в «Химки». Самому Гордюшенко, возможно, это было бы полезно — получить игровую практику. Раз ЦСКА не отпустил, значит рассчитывает на него. Дай бог Астику удачи», — сказал Иванов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Денисом Целых.