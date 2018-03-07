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УЕФА не нашел расизма в «Спартаке»
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УЕФА не нашел доказательств по делу игрока молодежки «Спартака» Миронова, которого обвиняли в расизме 

Спорт-Экспресс 7 марта 2018
Фото: EPA
УЕФА провел расследование дисциплинарного дела в отношении игрока молодежной команды "Спартака" Леонида Миронова, сообщает пресс-служба союза. Организация открыла дело на Миронова по подозрению в расистском поведении во время матча Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2), который прошел 6 декабря.
Ранее сообщалось, что после встречи игрок "красных" Риан Брюстер сообщил главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из футболистов спартаковцев позволил себе высказывания расистского характера. После матча футболисты команды не стали обмениваться традиционными рукопожатиями.
За подобные нарушения предусматривает наказание дисквалификацией как минимум на 10 матчей, или на определенный период времени. Также на нарушившего регламент могут налагаться любые другие соответствующие санкции.
Отмечается, УЕФА не удалось найти каких-либо доказательств, подтверждающих претензии английского клуба. Инспектор встречи выслушал по пять игроков от обеих команд, а также двух должностных лиц матча, которые находились в непосредственной близости от предполагаемого инцидента. Никто из них не слышал никаких дискриминационных высказываний.
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