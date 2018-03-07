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КДК оштрафовал «Зенит» на 270 тыс. рублей
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КДК оштрафовал «Зенит» на 270 тыс. рублей 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 21-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Зенит» — «Амкар» (0:0)
«Также по матчу «Зенит» — «Амкар», за два удаления «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей. За бросание двух файеров на поле, которые привели к остановке матча, — на 100 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений — на 50 тыс. рублей. За бросание монет на поле — на 20 тыс. рублей", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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