«Спартак» наказан из-за болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" штрафом и условным закрытием трибун за скандирование болельщиками команды в адрес вратаря "Локомотива" Гилерме. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч на стадионе в Черкизове между "Локомотивом" и "Спартаком", прошедший в воскресенье, завершился нулевой ничьей. Ранее офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации и расизма Алексей Смертин сообщил ТАСС, что наблюдателями системы мониторинга были зафиксированы скандирования расистского характера болельщиков "Спартака" в сторону Гилерме.
"В соответствии с частью 2 ст. 121 за оскорбление зрителями футболиста команды соперников по поводу расовой принадлежности оштрафовать футбольный клуб "Спартак" на 350 тысяч рублей, а также запретить допуск зрителей на трибуну B на один домашний матч условно в сезоне-2017/18 и назначить испытательный срок до конца сезона", — сообщил Григорьянц.