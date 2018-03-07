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«Спартак» наказан из-за болельщиков
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«Спартак» наказан условным закрытием трибуны за скандирования болельщиков в адрес Гилерме 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" штрафом и условным закрытием трибун за скандирование болельщиками команды в адрес вратаря "Локомотива" Гилерме. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч на стадионе в Черкизове между "Локомотивом" и "Спартаком", прошедший в воскресенье, завершился нулевой ничьей. Ранее офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации и расизма Алексей Смертин сообщил ТАСС, что наблюдателями системы мониторинга были зафиксированы скандирования расистского характера болельщиков "Спартака" в сторону Гилерме.
"В соответствии с частью 2 ст. 121 за оскорбление зрителями футболиста команды соперников по поводу расовой принадлежности оштрафовать футбольный клуб "Спартак" на 350 тысяч рублей, а также запретить допуск зрителей на трибуну B на один домашний матч условно в сезоне-2017/18 и назначить испытательный срок до конца сезона", — сообщил Григорьянц.
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