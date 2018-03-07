ЦСКА хорошо изучил соперника перед матчем с «Лионом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями перед первой игрой 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом". Слова специалиста приводит ТАСС.
"Думаю, что мы достаточно хорошо изучили соперника — видели пять матчей в чемпионате. Команда достаточно сильная, хорошо сбалансирована, имеет в своем составе ряд индивидуально сильных игроков.
Оба матча будут достаточно интересными", — отметил наставник армейцев.
Он добавил, что у нападающего Ахмеда Мусы пока сказывается нехватка игровой практики
"И немного страдает из— за этого связка с Витиньо. Но тут надо говорить об организации атакующих действий в целом, здесь дело не только в нападающих, также стоит обращать внимание на полузащитников — в последних матчах у нас забивает Дзагоев", — сказал Гончаренко.
Первый матч с "Лионом" пройдет в Москве 8 марта. Начало в 21:00.
Ранее сообщалось, что всех болельщиц на игре ждет сюрприз.