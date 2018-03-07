Анохин: ''Джонсону выделяют субсидии из правительства, чтобы он очернял международный праздник''

— Вчера появилась информация о том, что министр иностранных дел Англии Борис Джонсон призвал сборную своей страны бойкотировать чемпионат мира. Что вы думаете по этому поводу?

— Перед таким серьезным мероприятием, как чемпионат мира, всегда что-то происходит: кто-то пытается бойкотировать, кто-то поддерживает. Мне сложно комментировать высказывание министра иностранных дел Англии. Это должно делать наше министерство иностранных дел. Со своей стороны могу сказать, что подготовка к чемпионату мира идет по плану, никаких проблем я не вижу. Уверен, что сборная Англии будет участвовать на чемпионате мира. Более того, мы приглашаем английских болельщиков посетить все матчи чемпионата мира. Российский футбольный союз готовит международный турнир болельщиков, где смогут участники разных стран, в том числе Англии, сыграть в футбол, пообщаться между собой и провести хорошо время.

— Чемпионат мира — это праздник не только для нашей страны, которая является хозяйкой, но и для всего мира. Зачем очернять это мероприятие?

— Разные люди преследуют свои цели, в том числе корыстные. Возможно, Джонсону выделяют какие-то дополнительные субсидии из правительства для того, чтобы он очернял международный праздник. Но если серьезно, считаю, что это исключительный популизм и зарабатывание предвыборных очков внутри правительства Англии. Не более.