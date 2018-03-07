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«Зенит» напомнил фанатам о проблеме у форварда «РБ Лейпциг»
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«Зенит» напомнил фанатам о проблеме с восприятием шума у форварда «РБ Лейпциг» перед матчем ЛЕ 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: Reuters
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик, посвящённый сопернику команды в 1/8 финала Лиги Европы — немецкому клубу «РБ Лейпциг». После короткого рассказа об истории выступлений «РБ Лейпциг», в пресс-службе «Зенита» напомнили своим фанатам об одной особенности нападающего команды-соперника Тимо Вернера: «При сильном шуме у Вернера кружится голова. Осенью это помешало ему закончить матч с „Бешикташем“. Так что, если мяч у Вернера, вы знаете, что делать».
Первый матч между «Зенитом» и «РБ Лейпциг» состоится 8 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 21:00. Ответная игра пройдёт в Германии на «Ред Булл Арене» 15 марта. Ранее сообщалось, что эксперты признали «Лужники» лучшей футбольной ареной 2017 года.
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