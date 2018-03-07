«Зенит» напомнил фанатам о проблеме у форварда «РБ Лейпциг»

От сильного шума у главной звезды «РБ Лейпциг» Тимо Вернера кружится голова — когда он окажется с мячом, вы знаете, что делать 😏

Другие факты об «РБ Лейпциг» — в подробном разборе соперника от «Зенит-ТВ»!



Свежий выпуск шоу «Раздевалка» целиком: https://t.co/rDdJgZdMV8 pic.twitter.com/bQVxq8chTc— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 марта 2018 г.