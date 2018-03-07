«Зенит» напомнил фанатам о проблеме у форварда «РБ Лейпциг»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик, посвящённый сопернику команды в 1/8 финала Лиги Европы — немецкому клубу «РБ Лейпциг». После короткого рассказа об истории выступлений «РБ Лейпциг», в пресс-службе «Зенита» напомнили своим фанатам об одной особенности нападающего команды-соперника Тимо Вернера: «При сильном шуме у Вернера кружится голова. Осенью это помешало ему закончить матч с „Бешикташем“. Так что, если мяч у Вернера, вы знаете, что делать».
От сильного шума у главной звезды «РБ Лейпциг» Тимо Вернера кружится голова — когда он окажется с мячом, вы знаете, что делать 😏
Другие факты об «РБ Лейпциг» — в подробном разборе соперника от «Зенит-ТВ»!
Свежий выпуск шоу «Раздевалка» целиком: https://t.co/rDdJgZdMV8 pic.twitter.com/bQVxq8chTc— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 марта 2018 г.
Первый матч между «Зенитом» и «РБ Лейпциг» состоится 8 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 21:00. Ответная игра пройдёт в Германии на «Ред Булл Арене» 15 марта. Ранее сообщалось, что эксперты признали «Лужники» лучшей футбольной ареной 2017 года.