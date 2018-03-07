Березуцкие навсегда покинули сборную России

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что он, а также его брат Алексей приняли окончательное решение о завершении карьеры в сборной России. Слова игрока приводит "Спорт-Экспресс".
"Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб.
Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку "приостановил".
Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно чётко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду.
Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора", — сказал Василий Березуцкий.
Ранее сообщалось, что полузащитник катарского "Аль-Гарафа" Уэсли Снейдер завершил карьеру в сборной Голландии.