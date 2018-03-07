Березуцкие навсегда покинули сборную России

Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу

"Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что он, а также его брат Алексей приняли окончательное решение о завершении карьеры в сборной России. Слова игрока приводит "Спорт-Экспресс".

Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку "приостановил".

Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно чётко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду.

Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора", — сказал Василий Березуцкий.

Ранее сообщалось, что полузащитник катарского "Аль-Гарафа" Уэсли Снейдер завершил карьеру в сборной Голландии.