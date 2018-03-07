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Стадион «Лужники» признан лучшим в мире
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Стадион «Лужники» признан лучшим в мире 

ТК «Звезда» 7 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Эксперты назвали московский стадион «Лужники» лучшим стадионом в 2017 году.
Московский стадион «Лужники» признан лучшим в мире за 2017 год. Об этом пишет портал stadiumdb.com.
В число специалистов, которые оценивали объекты, входили пять архитекторов. Эксперты обращали внимание на такие критерии, как архитектурная ценность объекта, функциональность и инновации.
Следом за «Лужниками» идет U Arena во французском городе Нантер, третье место забрал стадион Mercedes-Benz Stadium в американском штате Атланта.
Также в десятку лучших вошел стадион «Санкт-Петербург».
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