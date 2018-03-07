Стадион «Лужники» признан лучшим в мире

Эксперты назвали московский стадион «Лужники» лучшим стадионом в 2017 году.

Московский стадион «Лужники» признан лучшим в мире за 2017 год. Об этом пишет портал stadiumdb.com.

В число специалистов, которые оценивали объекты, входили пять архитекторов. Эксперты обращали внимание на такие критерии, как архитектурная ценность объекта, функциональность и инновации.

Следом за «Лужниками» идет U Arena во французском городе Нантер, третье место забрал стадион Mercedes-Benz Stadium в американском штате Атланта.

Также в десятку лучших вошел стадион «Санкт-Петербург».