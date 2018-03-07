Сорокин рассказал об уникальности «Лужников»

Сорокин рассказал об уникальности стадиона «Лужники»

"Это прекрасный, современный стадион, который был недавно модернизирован, полностью перестроен, сохранив элементы старого облика и приобретя современную технологическую начинку. Конечно, он во многом уникален — это прекрасный симбиоз памяти, истории и современных технологий. В нем есть удобство и комфорт для просмотра футбольных матчей", — заявил Сорокин. Директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин прокомментировал тот факт, что "Лужники" признали лучшим стадионом мира в 2017 году. Слова чиновника приводит ТАСС

Ранее сообщалось о том, что "Лужники" признали лучшим стадионом мира в 2017 году. Арена примет финал чемпионата мира по футболу — 2018.