Глава хорватского футбола: ЧМ-2018 станет лучшим в истории

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился мнением о предстоящем чемпионат мира в России. Слова чиновника приводит ТАСС

"В первую очередь хотелось бы отметить значимость попадания сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу.

Страна имеет небольшую площадь и население менее пяти миллионов человек, и то, что мы пробились через европейскую квалификацию, имеет поистине огромное значение для всех нас.

Как президент Хорватского футбольного союза я рад, что турнир пройдет именно в России. Уверен, что организаторы первенства сделают все, чтобы турнир вошел в историю и чемпионат мира стал лучшим за все годы его проведения", — сказал Шукер.

Ранее сообщалось, что британские СМИ опасаются за здоровье английских футболистов на чемпионате мира в России.