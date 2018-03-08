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Глава хорватского футбола: ЧМ-2018 станет лучшим в истории
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Глава хорватского футбола: ЧМ-2018 станет лучшим в истории 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился мнением о предстоящем чемпионат мира в России. Слова чиновника приводит ТАСС.
"В первую очередь хотелось бы отметить значимость попадания сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу.
Страна имеет небольшую площадь и население менее пяти миллионов человек, и то, что мы пробились через европейскую квалификацию, имеет поистине огромное значение для всех нас.
Как президент Хорватского футбольного союза я рад, что турнир пройдет именно в России. Уверен, что организаторы первенства сделают все, чтобы турнир вошел в историю и чемпионат мира стал лучшим за все годы его проведения", — сказал Шукер.
Ранее сообщалось, что британские СМИ опасаются за здоровье английских футболистов на чемпионате мира в России.
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