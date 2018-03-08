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Черышев назвал главную проблему российского футбола
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Черышев назвал главную проблему российского футбола 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник национальной команды России по футболу, экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев назвал главную проблему российского футбола.
«Посмотрите при каких условиях играют наши команды в марте. Взять хотя бы матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Из-за снега было абсолютно не видно мяча, я мог различить его лишь на повторах. Соперники российских клубов находятся в абсолютно другой форме, показывают отличный футбол, их чемпионаты находится в самом разгаре. Товарищеские матчи, которые наши клубы проводят на сборах, нельзя сравнивать с официальными играми. Они не помогают им должным образом подготовиться», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом RT.
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