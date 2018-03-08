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Испанские футболисты вместо денег получат хамон
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Испанским футболистам пообещали хамон вместо премиальных 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент испанского клуба «Рапидо де Буза» Мануэль Сеоан пообещал футболистам хамон в качестве премии за гол в гостях в матче с лидером третьего дивизиона чемпионата Испании «Фуэнлабрада». Об этом сообщает издание Record.
«Если мы просто забьем в гостях, а я надеюсь, что так и произойдет, то каждый из 30 членов команды получит по ноге великолепного хамона. А это целое состояние», — объявил функционер. По оценкам издания, в денежном выражении премиальные составят 3600 евро на команду.
После 28 туров чемпионата «Фуэнлабрада» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками. «Рапидо де Буза» на третьем месте с 50 очками. Победа на выезде может позволить галисийцам сместить лидера с первой строчки. Матч между двумя командами состоится 11 марта.
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