Испанские футболисты вместо денег получат хамон

Испанским футболистам пообещали хамон вместо премиальных

«Если мы просто забьем в гостях, а я надеюсь, что так и произойдет, то каждый из 30 членов команды получит по ноге великолепного хамона. А это целое состояние», — объявил функционер. По оценкам издания, в денежном выражении премиальные составят 3600 евро на команду. Президент испанского клуба «Рапидо де Буза» Мануэль Сеоан пообещал футболистам хамон в качестве премии за гол в гостях в матче с лидером третьего дивизиона чемпионата Испании «Фуэнлабрада». Об этом сообщает издание Record.

После 28 туров чемпионата «Фуэнлабрада» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками. «Рапидо де Буза» на третьем месте с 50 очками. Победа на выезде может позволить галисийцам сместить лидера с первой строчки. Матч между двумя командами состоится 11 марта.