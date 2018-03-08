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«Разногласия в „Зените“ бросаются в глаза»
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Черышев: разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глаза 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: ТАСС
Бывший полузащитник национальной команды России по футболу, экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о причинах, из-за которых санкт-петербургский «Зенит» опустился на четвёртое место в чемпионате России по футболу.
«Безусловно, Роберто Манчини — выдающий тренер, он видит причины лучше остальных. Но на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в «Зените» происходит очень большая текучка игроков, что не идёт на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк — без него очень сложно добиваться серьёзных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании — он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом RT.
Ранее Черышев сравнил Месси с Гризманном.
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