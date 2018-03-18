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У Неймара разыгрался аппетит
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У Неймара разыгрался аппетит 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймар готов остаться во Франции, но требует от своего клуба увеличения зарплаты, сообщает The Times.
Бразильский форвард рассчитывает на увеличение своей зарплаты. Сейчас Неймар, согласно контракту сроком до 2022 года, зарабатывает по 750 тысяч евро в неделю, но рассчитывает на 1,13 миллиона.
В настоящее время футболист находится в Бразилии, где восстанавливается после травмы, которую он получил 25 февраля в матче Кубка Франции.
Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор ФК Антеро Энрике вылетели в Бразилию на прошлой неделе, якобы для участия в презентации в благотворительном институте Неймара.
Согласно источнику издания, пара провела переговоры о будущем форварда в клубе, к которому он присоединился всего восемь месяцев назад за рекордную сумму в размере около 227 миллионов фунтов стерлингов и оговоренную базовую зарплату в течение пяти лет.
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