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Около 7000 фанатов присутствовали на похоронах Астори
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Около 7000 фанатов присутствовали на похоронах Давида Астори 

Р-Спорт 8 марта 2018
Фото: Reuters
Около семи тысяч болельщиков пришли на похороны футболиста сборной Италии и "Фиорентины" Давида Астори, сообщает Football Italia.
Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.
Помимо болельщиков на церемонию во Флоренции приехали футболисты и главный тренер туринского "Ювентуса", которые были встречены болельщиками "Фиорентины" аплодисментами.
Также проститься с Астори приехал главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти.
Ранее было принято решение, что все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о футболисте "Фиорентины".
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