Около 7000 фанатов присутствовали на похоронах Астори

Около 7000 фанатов присутствовали на похоронах Давида Астори

Около семи тысяч болельщиков пришли на похороны футболиста сборной Италии и "Фиорентины" Давида Астори, сообщает Football Italia.

Астори был найден мертвым в прошедшее воскресенье в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего футболиста. Вскрытие показало, что Астори скончался от брадиаритмии.

Помимо болельщиков на церемонию во Флоренции приехали футболисты и главный тренер туринского "Ювентуса", которые были встречены болельщиками "Фиорентины" аплодисментами.

Также проститься с Астори приехал главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти

Ранее было принято решение, что все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о футболисте "Фиорентины".