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Удалившего двух игроков «Зенита» судью наказали
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Удаливший двух игроков «Зенита» судья поработает в ФНЛ 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
Судейская бригада под руководством Владимира Сельдякова, удалившего двух игроков «Зенита» в игре с «Амкаром», обслужит матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.
Сельдяков работал на матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Амкаром», состоявшимся 3 марта и завершившимся со счетом 0:0. Рефери удалил двух игроков сине-бело-голубых — Александра Ерохина и Доменико Кришито.
Кроме того, в концовке встречи за вторую желтую карточку должен был быть удален футболист «Амкара» Николай Зайцев, но Сельдяков не показал ему красную карточку. В «Зените» заострили внимание на этом и требовали переигровки, но в РФПЛ отклонили апелляцию клуба.
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский сообщил «Спорт-экспрессу», что Сельдяков «допустил методическую ошибку и пропустит определенное количество туров в РФПЛ».
«Это совершенно обычная практика», — заверил функционер.
Сельдяков обслужит матч 28-го тура ФНЛ между «Тамбовом» и владивостокским «Лучом-Энергией». Встреча пройдет 17 марта.
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