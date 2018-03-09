Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио»

Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с римским "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает "Советский спорт".
В составе киевлян мячи забили Виктор Цыганков и Жуниор Мораес. На 96-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Гармаш. У "волков" отличились Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон.
Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч"Лацио" (Рим, Италия) — "Динамо" (Киев, Украина) — 2:2Голы: 0:1 — Цыганков — 52, 1:1 — Иммобиле — 54, 2:1 — Андерсон — 62, 2:2 — Мораес — 79