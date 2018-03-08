«Кубань» и «Тамбов» голов не забили 

"Кубань" и "Тамбов" в матче 27-го тура ФНЛ победителя не выявили — 0:0.
Первенство России
27-й тур "Кубань" (Краснодар) — "Тамбов" — 0:0 "Кубань": Дюпин, Бендзь, Байрыев, Пономарев (Нурисов, 66), Бугаев, М. О. Смирнов, Лобкарев, Маляров (Завезен, 60), Гай, Алейник, Обухов (Гогниев, 46).
"Тамбов": О. В. Смирнов, Рыбин (Трусевич, 70), Горбатюк, Овсиенко, Мищенко, Шляков, Килин (Чернышов, 77), Кашчелан, Мурнин, Бирюков (Сергеев, 71), Часовских (Шевчук, 84).
Предупреждения: Овсиенко, 2. Маляров, 22. Пономарев, 47. Горбатюк, 80. Гогниев, 86.
Судья: Недвижай (Ставрополь).
8 марта. Краснодар. Стадион "Кубань".