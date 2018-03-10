«ПСЖ» на своём поле разгромил «Метц», Нкунку оформил дубль

«ПСЖ» разгромил «Метц» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«ПСЖ» открыл счёт уже на 5-й минуте встречи благодаря голу защитника Томаса Менье . Затем дважды отличился полузащитник Кристофер Нкунку . В добавленное время первого тайма четвёртый гол забил нападающий Килиан Мбаппе. Точку в матче поставил защитник парижан Тьяго Силва, отметившийся на 82-й минуте.

«ПСЖ» после 29 туров набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» (20) располагается на последней строчке.