Ещё
«ПСЖ» разгромил «Метц»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ПСЖ» на своём поле разгромил «Метц», Нкунку оформил дубль 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Фото: Reuters
«ПСЖ» разгромил «Метц» в матче 29-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
«ПСЖ» открыл счёт уже на 5-й минуте встречи благодаря голу защитника Томаса Менье. Затем дважды отличился полузащитник Кристофер Нкунку. В добавленное время первого тайма четвёртый гол забил нападающий Килиан Мбаппе. Точку в матче поставил защитник парижан Тьяго Силва, отметившийся на 82-й минуте.
«ПСЖ» после 29 туров набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» (20) располагается на последней строчке.
Чемпионат.com: последние новости
Манчини: уверен, восстановление Кокорина в лучшем случае займёт неделю Орлов: сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит» С. Ерёменко отказался играть за Финляндию, его могут вызвать в сборную России
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста1
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение