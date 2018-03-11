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«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью
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«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
«Зенит» и «Ростов» не сумели выявить победителя в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0. Это седьмая нулевая ничья сине-бело-голубых в нынешнем сезоне чемпионата России.
По ходу игры двое футболистов «Зенита» — Эмануэль Маммана и Далер Кузяев — покинули поле из-за повреждений.
Петербуржцы временно поднялись на третью строчку в турнирной таблице. В их активе 39 очков. «Ростов» с 26-ю очками догнал грозненский «Ахмат», занимающего девятую позицию.
Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Лунёв пропускает матч с «Ростовом» из-за травмы.
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