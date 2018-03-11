«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ

«Зенит» и «Ростов» не сумели выявить победителя в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0. Это седьмая нулевая ничья сине-бело-голубых в нынешнем сезоне чемпионата России.

Петербуржцы временно поднялись на третью строчку в турнирной таблице. В их активе 39 очков. «Ростов» с 26-ю очками догнал грозненский «Ахмат», занимающего девятую позицию.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Лунёв пропускает матч с «Ростовом» из-за травмы.