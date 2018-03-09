Вытерший сопли о Роналду футболист оправдался

Вытерший сопли о Роналду футболист нашел себе оправдание

«В моей работе не стоит огорчаться, если ты не попал в состав, потому что это часть повседневной жизни. Но вот необходимость читать и видеть подобные вещи…Оставлю такой бред глупым людям», — заявил футболист. Защитник «Пари Сен-Жермен» и бывший игрок каталонской «Барселоны» Дани Алвес в Twitter прокомментировал информацию о том, что во время ответного матча против «Реала» в Лиге чемпионов он вытер сопли о футболку нападающего Криштиану Роналду

7 марта Алвес высморкался и вытер руку о Роналду во время матча. Защитник сделал это незаметно, приобняв португальца в одном из игровых эпизодов. По ходу матча футболисты неоднократно вступали в перепалку.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. Мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, выиграв оба матча против парижан.