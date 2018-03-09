Футболисты «Мордовии» тренируются в полном объеме

Игроки саранской "Мордовии" не бойкотируют тренировки, а финансовые проблемы есть у многих футбольных клубов. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Станислав Лысов.
Ранее региональный портал "Столица С" сообщил, что футболисты "Мордовии" устроили забастовку, не поехали на контрольный матч против пензенского "Зенита" 7 марта и отказываются тренироваться до погашения задолженностей по зарплате.
"Есть один источник, который все это вбрасывает. Команда на тренировке, тренер сейчас позвонил и сказал, что они тренируются в полном объеме. Все нормально, а проблемы у всех есть", — сказал Лысов.
"Мордовия" занимает первое место в турнирной таблице зоны "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Первый официальный матч саранцев после зимнего перерыва запланирован на 10 апреля дома против ульяновской "Волги".