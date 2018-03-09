Лысов: футболисты «Мордовии» тренируются в полном объеме, забастовки нет

Игроки саранской "Мордовии" не бойкотируют тренировки, а финансовые проблемы есть у многих футбольных клубов. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Станислав Лысов.

"Есть один источник, который все это вбрасывает. Команда на тренировке, тренер сейчас позвонил и сказал, что они тренируются в полном объеме. Все нормально, а проблемы у всех есть", — сказал Лысов. Ранее региональный портал "Столица С" сообщил, что футболисты "Мордовии" устроили забастовку, не поехали на контрольный матч против пензенского "Зенита" 7 марта и отказываются тренироваться до погашения задолженностей по зарплате.

"Мордовия" занимает первое место в турнирной таблице зоны "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Первый официальный матч саранцев после зимнего перерыва запланирован на 10 апреля дома против ульяновской "Волги".