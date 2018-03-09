Два отраженных пенальти не спасли «Амкар» от поражения

Тульский "Арсенал" на выезде обыграл пермский "Амкар" в матче чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает ТАСС.
Голами в составе победителей отметились Артем Дзюба и Сергей Ткачев.
Голкипер пермяков Дмитрий Хомич отразил два пенальти, также судья показал две красные карточки футболистам "Амкара" — Фегору Огуде и Дмитрию Белорукову.
Подробности матча "Амкар" — "Арсенал" можно узнать из текстовой онлайн-трансляции "Газеты.Ru".
Футбол. Россия. Премьер-Лига. 22-й тур"Амкар" (Пермь) — "Арсенал" (Тула) — 0:2Голы: 0:1 — Дзюба, 11; 0:2 — Ткачев, 83Удаления: Огуде, 76, Белоруков, 80 — нет