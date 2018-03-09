18-летний футболист умер за день до важного матча

Матч 29-го тура второго дивизиона чемпионата Франции между "Туром" и "Валансьеном", запланированный на пятницу, перенесен на неопределенный срок из-за смерти 18-летнего футболиста Томаса Родригеса. Об этом сообщает пресс-служба Лиги профессионального футбола Франции (LFP).
Игрок молодежной команды "Тура" умер в ночь с четверга на пятницу во время сна.
"В этой связи LFP решила отложить встречу "Тур" — "Валансьен" и обеспечить соблюдение минуты молчания в матчах предстоящих туров в первой и второй лигах", — говорится в сообщении пресс-службы.
Это второй случай смерти футболиста за пять дней. 4 марта на 32-м году жизни неожиданно скончался капитан итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.