18-летний футболист умер за день до важного матча

"В этой связи LFP решила отложить встречу "Тур" — "Валансьен" и обеспечить соблюдение минуты молчания в матчах предстоящих туров в первой и второй лигах", — говорится в сообщении пресс-службы.

Игрок молодежной команды "Тура" умер в ночь с четверга на пятницу во время сна.