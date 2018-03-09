У звезды итальянского футбола нашли лишнюю допинг-пробу

Защитнику «Лацио» предстоит объясниться за лишнюю допинг-пробу

К защитнику "Лацио" Стефану де Фраю появились вопросы у антидопинговых служб, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, в допинг-пробе де Фрая не обнаружено никаких запрещенных веществ, но ему надо объяснения по поводу процедуры допинг-контроля после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0), сыгранного 19 февраля.

Сообщается, что де Фрай сдал две допинг-пробы: первую — в недостаточном объеме. В таком случае игрок должен был подписать два комплекта документов, но он подписал только один.

В нынешнем сезоне 26-летний де Фрай провел за "Лацио" 33 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

Сегодня стало известно, что полузащитник "Кальяри" Жоау Педру сдал положительную допинг-пробу. В организме был обнаружено вещество гидрохлоротиазид. Игрок временно отстранен до окончания расследования.