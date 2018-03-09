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У звезды итальянского футбола нашли лишнюю допинг-пробу
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Защитнику «Лацио» предстоит объясниться за лишнюю допинг-пробу 

Спорт-Экспресс 9 марта 2018
Фото: Reuters
К защитнику "Лацио" Стефану де Фраю появились вопросы у антидопинговых служб, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным издания, в допинг-пробе де Фрая не обнаружено никаких запрещенных веществ, но ему надо объяснения по поводу процедуры допинг-контроля после матча 25-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:0), сыгранного 19 февраля.
Сообщается, что де Фрай сдал две допинг-пробы: первую — в недостаточном объеме. В таком случае игрок должен был подписать два комплекта документов, но он подписал только один.
В нынешнем сезоне 26-летний де Фрай провел за "Лацио" 33 матча во всех турнирах и забил четыре гола.
Сегодня стало известно, что полузащитник "Кальяри" Жоау Педру сдал положительную допинг-пробу. В организме был обнаружено вещество гидрохлоротиазид. Игрок временно отстранен до окончания расследования.
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