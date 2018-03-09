Игрок «Лиона»: на ЧМ в России все будет в порядке

Игрок «Лиона»: на чемпионате мира в России все будет в порядке

"Больше всего мне запомнился русский холод. Это что-то… что-то очень сильное. Но не буду жаловаться. Здесь мне очень понравилось. Нападающий "Лиона" Мариано Диас в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" прокомментировал первый матч своей команды против ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы и поделился мнением о будущем чемпионате мира в России.

Поиграв в Москве, посмотрев на один из местных стадионов, я думаю, что Россия уже очень хорошо готова к тому, чтобы проводить такое событие, как чемпионат мира. Вы сможете принять здесь весь мир. Думаю, все будет в порядке", — рассказал Диас.

Встреча ЦСКА — "Лион" завершилась со счетом 0:1.