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Игрок «Лиона»: на ЧМ в России все будет в порядке
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Игрок «Лиона»: на чемпионате мира в России все будет в порядке 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Нападающий "Лиона" Мариано Диас в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" прокомментировал первый матч своей команды против ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы и поделился мнением о будущем чемпионате мира в России.
"Больше всего мне запомнился русский холод. Это что-то… что-то очень сильное. Но не буду жаловаться. Здесь мне очень понравилось.
Поиграв в Москве, посмотрев на один из местных стадионов, я думаю, что Россия уже очень хорошо готова к тому, чтобы проводить такое событие, как чемпионат мира. Вы сможете принять здесь весь мир. Думаю, все будет в порядке", — рассказал Диас.
Встреча ЦСКА — "Лион" завершилась со счетом 0:1.
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