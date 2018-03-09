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Зе Луиш пропустит матч с «СКА-Хабаровск» из-за травмы
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Нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустит матч с ФК «СКА-Хабаровск» из-за травмы 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из— за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
Встреча состоится в воскресенье на "Открытие-Арене", начало — 19:00 мск.
"План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит", — приводит пресс-служба слова главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова.
После 21 тура РФПЛ "Спартак" с 38 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" набрал 12 очков и занимает 16-ю строчку.
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