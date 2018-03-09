Зе Луиш пропустит матч с «СКА-Хабаровск» из-за травмы

Нападающий «Спартака» Зе Луиш пропустит матч с ФК «СКА-Хабаровск» из-за травмы

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск" из— за ущемления нерва пахового канала. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

"План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит", — приводит пресс-служба слова главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова. Встреча состоится в воскресенье на "Открытие-Арене", начало — 19:00 мск.

После 21 тура РФПЛ "Спартак" с 38 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" набрал 12 очков и занимает 16-ю строчку.