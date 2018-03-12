Семин прокомментировал победу над «Уралом»

Тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Уралом»

"Футболисты — молодцы. Уровень ответственности за результат был высоким. Несмотря на сложное поле, мы показали хорошую игру. Конечно, такой газон не пошел на пользу и "Уралу", в составе которого много техничных футболистов", — сообщил тренер. Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о победе над екатеринбургским "Уралом" в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает RT.

Семин также поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы с "Атлетико".

"Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В "Атлетико" собраны футболисты мирового уровня. Нам будет очень тяжело", — добавил специалист.