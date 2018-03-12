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Семин прокомментировал победу над «Уралом»
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Тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Уралом» 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о победе над екатеринбургским "Уралом" в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает RT.
"Футболисты — молодцы. Уровень ответственности за результат был высоким. Несмотря на сложное поле, мы показали хорошую игру. Конечно, такой газон не пошел на пользу и "Уралу", в составе которого много техничных футболистов", — сообщил тренер.
Семин также поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы с "Атлетико".
"Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В "Атлетико" собраны футболисты мирового уровня. Нам будет очень тяжело", — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" обыграл "Урал" в матче 22-го тура РФПЛ.
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