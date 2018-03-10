Ройс не намерен пропускать ЧМ-2018 из-за травмы

"У меня огромное желание сыграть на ЧМ-2018. Жду с нетерпением. Чем ближе турнир и предстоящие международные матчи, тем больше будет мой ажиотаж. Посмотрим, какие решения примет тренер. Я, тем не менее, очень спокоен. Из-за травмы я этот турнир не пропущу", — сказал Ройс. Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рассказал о своем желании принять участие в чемпионате мира по футболу в России. Слова спортсмена приводит официальный сайт Бундеслиги.

"Мы переписываемся и говорим по телефону о том, как я набираю форму и на другие темы. Мы поддерживаем плотный контакт", — добавил футболист. Он отметил, что постоянно общается с главным тренером национальной команды Йоахимом Левом о травме.

Ройс из-за травм пропустил ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" продлила контракт с Ройсом до 2023 года.