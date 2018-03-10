«Рома» разгромила «Торино»

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Рома» одержала домашнюю победу над «Торино» — 3:0.

Римляне открыли счет на 56-й минуте. Флоренци отличным навесом на дальней штанге нашел голову Костаса Маноласа, который пробил точно под перекладину.

На 73-й минуте Наингголан мягко забросил мяч в штрафную туринцев. Даниэле Де Росси избежал офсайда, оторвался от защитника и в падении пробил в дальний угол.

А на третьей добавленной минуте Наингголан протащил мяч со своей половины поля в чужую штрафную и вывел пасом Лоренцо Пеллегрини один на один с голкипером. Полузащитник уверенно пробил в ближний угол в притирку со штангой.

После этого матча «Рома» с 56 очками на 3-м месте, а «Торино» на 9-м месте — 36 очков.