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«Барселона» готова расстаться с пятью игроками
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«Барса» ради Гризманна готова расстаться с Видалем и Тураном 

Вести.Ru 10 марта 2018
Фото: EPA
Ведущий форвард футбольной сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн стал главной трансферной целью другого испанского клуба — "Барселоны". Ради приобретения будущим летом французского нападающего каталонцы готовы расстаться с пятью своими игроками.
Слухи вокруг возможного перехода Гризманна в "Барсу" обрастают все новыми подробностями. Недавно испанские издания назвали цену за игрока, которую хотели бы получить "матрасники" — 100 млн евро. А теперь сообщается, что каталонцы ради подписания француза расстанутся с пятью футболистами.
В список возможных продаж из стана "Барсы", по утверждению "Спорт-экспресса" со ссылкой на Marca, входят Арда Туран, Алейш Видаль, Денис Суарес, Андре Гомиш и Пако Алькасер. 26-летний Гризманн дважды в составе своего клуба выходил в финал Лиги чемпионов, а в этом году сыграл 35 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.
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