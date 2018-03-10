«Барселона» готова расстаться с пятью игроками

«Барса» ради Гризманна готова расстаться с Видалем и Тураном

Ведущий форвард футбольной сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн стал главной трансферной целью другого испанского клуба — "Барселоны". Ради приобретения будущим летом французского нападающего каталонцы готовы расстаться с пятью своими игроками.

Слухи вокруг возможного перехода Гризманна в "Барсу" обрастают все новыми подробностями. Недавно испанские издания назвали цену за игрока, которую хотели бы получить "матрасники" — 100 млн евро. А теперь сообщается, что каталонцы ради подписания француза расстанутся с пятью футболистами.