«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль»

"Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Маркус Рашфорд. "Ливерпуль" сократил отставание в счете благодаря защитнику "красных дьяволов" Эрику Бейи, который срез мяч в свои ворота.
Англия. Премьер-лига. 30-й тур "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) — "Ливерпуль" (Ливерпуль) — 2:1Голы: 1:0 — Рашфорд — 14, 2:0 — Рашфорд — 24, 2:1 — Бейи (автогол) — 66