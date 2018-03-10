В Великобритании объяснили пользу от бойкота ЧМ-2018

Telegraph: в 2018 году бойкот остаётся «одним из последних способов занять честную позицию»

«Забудьте банальные слова Коу и Блаттера о том, что бойкоты всегда обречены на провал: последовательное бойкотирование Южной Африки в течение 70-х и 80-х годов помогло существенно изолировать режим апартеида», — пишет The Daily Telegraph . В 2018 году, когда руководители спортивных организаций так подводят спорт и предпочитают смягчать обстановку, чем действовать решительно, «бойкот остаётся одним из последних способов занять честную позицию», утверждает издание.

Среди спортсменов распространено мнение, согласно которому «бойкоты никогда не работают». Себастьян Коу , который завоевал две золотые медали во время холодной войны, когда США и СССР обоюдно бойкотировали Олимпийские игры, однажды заявил:

«Они (бойкоты. — ИноТВ) абсурдны. Они идут вразрез с любым разумным политическим решением». Очень похожее наблюдение было сделано Зеппом Блаттером, когда он начал понимать, что «его драгоценный чемпионат мира по футболу» 2018 года в России может быть омрачён «холодным дипломатическим приёмом». «В спорте бойкот никогда не нёс никакой пользы», — утверждает Блаттер.

На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намекнул, что правительство «может пересмотреть свой подход к чемпионату мира», если отравление российского шпиона в Солсбери было санкционировано Россией.

«Зачем втягивать в это футбол?» — прокомментировал сообщение возмущённый английский футболист Гарри Невилл, назвав Джонсона «бестолковым дураком».

«Бойкот» в спортивном лексиконе, как считает издание, превратился в «грязное слово». Тогда как бойкот воспринимается в большинстве других сфер жизни как мирная, законная, часто мощная форма протеста, его «слишком часто отвергают» на высших уровнях спорта, считая это «бесполезным занятием».

И все же редко, но бойкот бывает необходим. Например, когда всплывает «страшная правда о российском мафиозном государстве», которое поддерживает применение допинга и убивает при помощи яда шпионов на тихих улицах Уилтшира. В этом месяце США объявили бойкот Кубку мира по биатлону в Тюмени, сославшись на то, что Россия не намерена бороться с допингом, а также опасаясь за свою безопасность. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал свою национальную федерацию последовать этому же примеру, но быстро получил угрозы насилия со стороны оскорблённых россиян.

В идеале у «парламентариев мирового спорта» должна быть чёткая стратегия того, что нужно делать с Россией. Вместо этого президент МОК Томас Бах , как утверждает The Daily Telegraph, проявил свою бесхарактерность и всего через три дня после начала Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане вернул России место в олимпийской семье. А президент ФИФА Джанни Инфантино , вместо того чтобы «раскачать лодку», предпочитает жонглировать мячом с Владимиром Путиным

«К сожалению, уже слишком поздно» вводить какой-либо бойкот, считает издание. Можно предположить, что Путина больше будет беспокоить запрет на экспорт британского печенья Rich Tea, чем возможное отсутствие на чемпионате представителей министерства иностранных дел или даже самого принца Уильяма. У Великобритании было больше семи лет для того, чтобы сформулировать свою позицию в отношении чемпионата мира в России. Действительно ли так необходимо нападение на шпиона, чтобы начались какие-то действия? Ещё в декабре 2010 года, когда Россия была награждена чемпионатом мира, Великобритания уже хорошо знала, в какую страну она поедет, ведь всего четыре года назад был отравлен полонием бывший агент секретной службы Александр Литвиненко.

«Забудьте банальные слова Коу и Блаттера о том, что бойкоты всегда обречены на провал: последовательное бойкотирование Южно-Африканской республики в течение 70-х и 80-х годов помогло оказать существенное давление на режим апартеида», — пишет The Daily Telegraph.

Хотя американский бойкот Олимпиады в СССР в 1980 году не убедил страну уйти из Афганистана, было жизненно необходимо подчеркнуть не имеющую оправдания позицию великой державы, вторгшейся на территорию своего соседа. Преуменьшать бойкот — это значит игнорировать ход истории. И в 2018 году, когда руководители спортивных организаций так подводят спорт и предпочитают смягчать обстановку, чем действовать решительно, «бойкот остаётся одним из последних способов занять честную позицию», утверждает издание.