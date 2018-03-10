Футболист Нойштедтер предрек РФ выигрыш на ЧМ-2018

Футболист Нойштедтер о гражданстве, ЧМ-2018 и водке

Сборная России выиграет чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое мнение в интервью RT в рамках программе Stan Collymore Show выразил защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер . Также спортсмен рассказал о получении российского гражданства, немецких корнях, стереотипах и русской водке.

В преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года сборная России остро нуждалась в защитнике. Леонид Слуцкий испытывал явную нехватку игроков центральной линии обороны — 36-летний на тот момент Сергей Игнашевич уже не мог выступать на своём высоком уровне, а братьям Василию и Алексею Березуцкому требовалась достойная замена. Её удалось найти в гельзенкирхенском «Шальке», за который выступал уроженец Днепропетровска Роман Нойштедтер.

Отец Романа — Пётр Нойштедтер — был известным футболистом. Когда будущий игрок «Шальке» появился на свет, его отец выступал за украинский «Днепр». После этого они жили в разных странах, пока не обосновалась в Германии. В свои 30 лет Нойштедтер — младший говорит на немецком, русском, английском и французском языках, также понимает испанский и турецкий.

«Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский. Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково — что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне всё же выпал такой шанс, я без колебаний согласился», — признаётся Нойштедтер. При этом у Нойштедтера была возможность выступать за четырёхкратных чемпионов мира — сборную Германии. За бундестим он провёл две встречи, а его дебют состоялся в ноябре 2012 года в товарищеском матче с Нидерландами. В итоге он решил представлять Россию, оказавшись в команде игроком с самым многонациональным прошлым.

«Мне нравится удивлять всех своими выходками, как-то выделяться на общем фоне. После этой публикации меня спрашивали: «Зачем ты вообще это сделал?» Но это же так называемая «поза гопников». Мне кажется, она характерна для русских, потому что эти фотографии «на корточках» заполонили весь Instagram и интернет вообще. Вот только не знаю, популярна ли она ещё», — прокомментировал футболист. Нойштедтер получил российское гражданство в мае 2016 года и оригинальным образом отметил это событие. На своей странице в Instagram он опубликовал фото с российским паспортом в позе на корточках, которая вызвала немало шума.

«Мне жаль, что его уже нет в живых, потому что он часто мне повторял, что однажды увидит меня в составе российской сборной. Так что я принял такое решение отчасти ради него. Он бы мной гордился. Может, он и сейчас мной гордится оттуда», — сказал спортсмен. По словам Нойштедтера, его решение представлять Россию не связано с тем, что он не смог пробиться в состав национальной команды Германии. Сам футболист признался, что сделал это ради своего деда.

«Они всегда шутили насчёт того, что я больше немец, чем русский. «А, вот и немецкий парнишка пришёл» и так далее. Но я говорю по-русски, могу читать и писать, общаться с ними. Так что мне было легко. А сейчас стало ещё легче, потому что я в команде уже какое-то время, и никаких проблем у меня нет», — отметил Роман. В первое время над Нойштедтером часто подшучивали, указывая на его немецкие корни. Однако ему быстро удалось влиться в коллектив.

«Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что ж, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это, и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем её изменить, не можем ей противиться. Мы все равны», — заявил футболист. Футболист Нойштедтер вёл колонку для журнала Vice, пробовал себя в модельной карьере, фотографируясь для Vogue. Также спортсмен придерживается мнения, что в XXI веке «все люди равны и могут делать то, что им хочется».

«Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в восемнадцать лет. Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку. Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится», — признался атлет. Также Нойштедтер не любит стереотипы. В частности, он не согласен с тем, что все русские пьют водку.