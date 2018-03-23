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Стадиону «Нижний Новгород» вынесли вердикт
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Стадион «Нижний Новгород» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: ТАСС
Стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату мира по футболу в России, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства спорта.
«23 марта в Нижнем Новгороде получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА», — говорится в сообщении.
Первый матч на стадионе будет сыгран 15 апреля.
Генеральным подрядчиком на строительство стадиона является «Стройтрансгаз». Арена заложена в 2015 году. Стоимость строительства составила около 18 млрд рублей.
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