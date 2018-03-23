Стадиону «Нижний Новгород» вынесли вердикт

Стадион «Нижний Новгород» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

«23 марта в Нижнем Новгороде получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА», — говорится в сообщении. Стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату мира по футболу в России, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства спорта

Первый матч на стадионе будет сыгран 15 апреля.