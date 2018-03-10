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«Локомотив» разгромил «Урал» в молодежном первенстве РФ
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«Локомотив» разгромил «Урал» в молодежном первенстве России 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Московский "Локомотив" нанес разгромное поражение екатеринбургскому "Уралу" в матче 22-го тура молодежного первенства России, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Геворк Саркисян, также отличились Никита Глушков и Артем Поникаров. У хозяев единственный мяч забил Евгений Татаринов.
В другом матче "Краснодар" переиграл московское "Динамо" — 2:1.
Футбол. Чемпионат России. Молодежные команды. 22-й тур"Урал" (Екатеринбург)  — "Локомотив" (Москва)  — 1:4Голы: 0:1 — Глушков, 22; 0:2 — Саркисян, 26; 0:3 — Саркисян, 56; 1:3 — Татаринов, 63; 1:4 — Поникаров, 69  "Динамо" (Москва) — "Краснодар" (Краснодар) — 1:2Голы: 0:1 — Кутовой, 32; 0:2 — Григорян, 76; 1:2 — Агеев, 90+1
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