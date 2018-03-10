Неймар попросил отца начать переговоры с «Реалом»

«Я не вернусь в ПСЖ, это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики опять начнут свистеть мне, я не перенесу и минуты этого», — заявил Неймар своей семье.

Отмечается, что бразилец не намерен возвращаться в Париж после восстановления от травмы.