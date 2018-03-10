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Неймар попросил отца начать переговоры с «Реалом»
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СМИ: Неймар попросил отца начать переговоры с «Реалом» 

RT на русском 10 марта 2018
Фото: Reuters
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар попросил своего отца, который является агентом игрока, начать работу по трансферу в мадридский «Реал». Об этом сообщает АВС.
Отмечается, что бразилец не намерен возвращаться в Париж после восстановления от травмы.
«Я не вернусь в ПСЖ, это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики опять начнут свистеть мне, я не перенесу и минуты этого», — заявил Неймар своей семье.
Футболист готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в Испанию.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону».
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